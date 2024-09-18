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За $13 000 ухилянт обрав «лежачий плацкарт» в багажнику на шляху до Румунії

12:40, 18 вересня 2024
Прикордонники виявили нелегального пасажира у багажнику на шляху до Румунії.
За $13 000 ухилянт обрав «лежачий плацкарт» в багажнику на шляху до Румунії
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Прикордонники зупинили легковий автомобіль неподалік кордону, де виявили незвичайного пасажира. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, під час перевірки авто, в якому на перший погляд водій просто підвозив двох пасажирів — хлопця та дівчину, в багажнику виявили ще одного «пасажира».

Чоловік заплатив водієві $13 000 за «послугу», оскільки той обіцяв не тільки підвезти, але й допомогти перетнути кордон із Румунією. Незважаючи на те, що подорож у багажнику була далека від комфортної, порушник погодився на такі умови.

На водія чекає кримінальна відповідальність, а на пасажира — адміністративне покарання. Слідство також встановлює можливу причетність інших пасажирів авто до цієї спроби незаконного перетину кордону.

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