​Посли «Великої сімки» привітали схвалення Радою закону щодо реформування митниці

Посли зазначили, що зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому закон про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Посли країн "Великої сімки" вітають схвалення Радою закону щодо реформи митниці.

"Вітаємо Верховну Раду з успішним схваленням законодавства про реформування митної служби. Боротьба з тіньовими ринками, зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими для підтримки військових зусиль та забезпечення фінансової стабільності України", – наголошується посли.

Нагадаємо, що змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагає МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

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