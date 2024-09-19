Працівникам бюджетних сфер не варто очікувати на підвищення заробітної плати у 2025 році, — депутатка Галина Янченко

За словами народної депутатки, причина у тому, що 57% бюджету України йде на безпеку та оборону.

Народна депутатка Галина Янченко повідомила, що наступного року працівникам бюджетних сфер не варто очікувати на підвищення заробітної плати.

Вона зазначила, що причина у тому, що 57% бюджету України йде на безпеку та оборону, що є величезним навантаженням на державу.

Янченко підкреслила, що пріоритетом залишається виживання країни у складних умовах війни.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

Як писала «Судово-юридична газета», у проекті закону про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії – поки невідомо.

Верховна Рада збільшила видатки на оборону і зарплати військовослужбовцям на 500 млрд грн.

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