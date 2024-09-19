На хабарі затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань

Посадовець подав рапорт про звільнення.

В четвер, 19 вересня, під час отримання хабаря затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

Наразі готується повідомлення йому про підозру. Також ініційовано проведення службового розслідування.

Як повідомляється, посадовець подав рапорт про звільнення.

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