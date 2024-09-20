В Киеве критически ухудшилось состояние воздуха – жителям советуют не выходить на улицу

Киев занял первое место в рейтинге самых загрязненных городов в мире.

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха, из-за чего жителей призывают ограничить длительное пребывание на улице и воздержаться от проветривания помещений. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. По данным IQair, Киев оказался на 1 месте мирового антирейтинга по загрязнению воздуха.

По состоянию на 7:00 утра фиксируется повышенный уровень концентрации взвешенных частиц пыли в воздухе. По предварительным данным, причиной этого явления являются пожары в экосистемах Киевской области, в частности в Вышгородском районе, что было подтверждено Главным управлением ГСЧС Киевщины.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендуют:

- держать окна закрытыми;

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- употреблять много воды;

- по возможности пользоваться очистителями воздуха на максимальном режиме.

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