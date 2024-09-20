Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендовали принять законопроект, который устранит коллизии между законом об админпроцедуре и специальными законодательными актами

10:49, 20 сентября 2024
Законопроект направлен на имплементацию Закона Украины «Об административной процедуре».
Раде рекомендовали принять законопроект, который устранит коллизии между законом об админпроцедуре и специальными законодательными актами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту принять во втором чтении и в целом проект Закона 10161 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».

На своем заседании 19 сентября Комитет повторно рассмотрел законопроект 10161 с замечаниями Главного юридического управления и Главного управления документального обеспечения Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект:

- направлен на имплементацию Закона Украины «Об административной процедуре»;

- устранит коллизии между нормами Закона Украины «Об административной процедуре» и специальными законодательными актами;

- приблизит законодательство Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур.

По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 123 Регламента Верховной Рады Украины рассмотреть подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «О административную процедуру» 10161 и принять законопроект во втором чтении и в целом.

Напомним, сам Закон об админпроцедуре вступил в силу 15 декабря. Однако уже после принятия закона Правительство обнаружило, что для практической реализации нужно изменить еще Лесной кодекс, Кодекс о недрах, Кодекс торгового мореходства, Кодекс по процедурам банкротства, Водный кодекс, Земельный кодекс, Семейный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Воздушный кодекс, законы «О Кабинет Министров Украины», «О центральных органах исполнительной власти», «О рынке электрической энергии» и еше около 40-50 законов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Право на получение повышения к пенсии для лиц, проживающих на территории радиоактивного загрязнения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание, что для признания за лицом права на получение повышения к пенсии как неработающего пенсионера, проживающего на территории радиоактивного загрязнения, важное значение имеет легитимность регистрации на такой территории.

Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС

Чтобы заслужить премию за 2024 год, государственным служащим нужно эффективно и качественно работать.

Более 40% сообщений в соцсетях о коррупции и борьбе с ней являются дезинформацией – НАПК

Одним из господствующих среди дезинформации был нарратив о несостоятельности государства победить в войне из-за высокой коррупции – НАПК.

Доплата к должностному окладу судьи может выплачиваться только, если судья осуществляет правосудие – председатель ГСА со ссылкой на позицию Верховного Суда

Вместе с тем, Верховный Суд в решении, на которое сослался глава ГСА, отметил, что судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия Решение КСУ 2018 года.

Обнародованы образцы когнитивных тестов для конкурса на должности судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС

Утверждены также программа и таксономическая характеристика тестирования когнитивных способностей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду