Раде рекомендовали принять законопроект, который устранит коллизии между законом об админпроцедуре и специальными законодательными актами

Законопроект направлен на имплементацию Закона Украины «Об административной процедуре».

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту принять во втором чтении и в целом проект Закона 10161 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».

На своем заседании 19 сентября Комитет повторно рассмотрел законопроект 10161 с замечаниями Главного юридического управления и Главного управления документального обеспечения Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект:

- направлен на имплементацию Закона Украины «Об административной процедуре»;

- устранит коллизии между нормами Закона Украины «Об административной процедуре» и специальными законодательными актами;

- приблизит законодательство Украины к стандартам стран Европейского Союза, где действуют унифицированные правила административных процедур.

По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 123 Регламента Верховной Рады Украины рассмотреть подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «О административную процедуру» 10161 и принять законопроект во втором чтении и в целом.

Напомним, сам Закон об админпроцедуре вступил в силу 15 декабря. Однако уже после принятия закона Правительство обнаружило, что для практической реализации нужно изменить еще Лесной кодекс, Кодекс о недрах, Кодекс торгового мореходства, Кодекс по процедурам банкротства, Водный кодекс, Земельный кодекс, Семейный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Воздушный кодекс, законы «О Кабинет Министров Украины», «О центральных органах исполнительной власти», «О рынке электрической энергии» и еше около 40-50 законов.

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