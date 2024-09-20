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У ПФ пояснили, чи збільшиться пенсія, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше 60 років

11:13, 20 вересня 2024
Стало відомо, як зміняться виплати, якщо вийти на пенсію «з відстрочкою».
У ПФ пояснили, чи збільшиться пенсія, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше 60 років
Фото: nv.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, чи збільшиться розмір пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років. Про це повідомили на офіційному сайті ПФ.

У законі про пенсійне страхування є норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Йдеться про призначення пенсії «з відстрочкою». Тим, хто набув право на страхову пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, основний розмір пенсії збільшується:

у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців – на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, наступний за місяцем досягнення пенсійного віку;

у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців – на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Тобто якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на один рік, то отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5% х 12), за два роки більш пізнього виходу на пенсію – 12% (0,5% х 24) тощо. Що стосується відстрочки на шість років (72 місяці) – це збільшення основного розміру пенсії на 54% (72 х 0,75%).

Пенсія за віком «з відстрочкою» призначається за зверненням пенсіонера, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення.

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