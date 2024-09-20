ЄС не буде примусово виселяти українських чоловіків призовного віку

В ЄС заявили, що співпрацюватиме з українською владою для повернення чоловіків, але за їх бажанням.

Джерело фото: cfts.org.ua

Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон підтвердила, що чоловіків призовного віку з України не виселятимуть з території Європейського Союзу. Вона наголосила, що ЄС підтримає тих, хто бажає повернутися додому, і співпрацюватиме з українською владою для організації цього процесу.

«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС» – зазначила Йоганссон у інтерв'ю «Радіо Свобода», підкреслюючи, що застосування диференційованого підходу до українських біженців за статтю, віком або військовою придатністю є неможливим згідно з директивою про тимчасовий захист.

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