ДБР на Дніпропетровщині викрило масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових

Оголошено підозри командиру однієї з військових частин та керівнику приватного підприємства.

На Дніпропетровщині оголосили підозру командиру однієї з військових частин та керівнику приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством. Як показала експертиза, фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

«Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 мільйонів гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у військового та підприємця вилучено готівку. Командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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