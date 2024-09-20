Спутники Илона Маска Starlink препятствуют астрономическим исследованиям — ученые

Исследователи указывают, что тысячи орбитальных спутников «ослепляют» радиотелескопы и могут мешать астрономическим исследованиям.

Ученые Нидерландского института радиоастрономии пожаловались, что спутники Илона Маска Starlink препятствуют астрономическим исследованиям. Об этом сообщает BBC.

Исследователи ASTRON указывают, что тысячи орбитальных спутников «ослепляют» радиотелескопы и могут мешать астрономическим исследованиям.

Спутники предоставляют широкополосный доступ в интернет во всем мире, в том числе и в отдаленных местах. По данным британского департамента цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, тесты 2022 года показали, что Starlink может обеспечивать в четыре раза выше средней скорости интернета.

Астрономы обратили внимание на проблемы, с которыми они столкнулись из-за этих спутников.

«Каждый раз, когда их запускают с таким уровнем излучения, мы видим все меньше и меньше неба. Мы стараемся рассмотреть такие вещи, как струи, испускающие черные дыры в центре галактик. Мы также наблюдаем некоторые из древнейших галактик, удаленных на миллионы и миллионы световых лет от нас, а также экзопланеты», — отметила директор ASTRON, профессор Джессика Демпси.

По словам ученых, новое поколение спутников Starlink, обеспечивающих скоростной интернет во всем мире, больше мешает радиотелескопам, чем предыдущие версии. По данным ASTRON, помехи от спутников второго поколения или V2 были в 32 раза сильнее, чем от спутников первого поколения. А объем излучаемой ими радиации превышает нормы, установленные Международным союзом телекоммуникаций, добавила Демпси.

Как отмечено в исследовании, многие объекты в космосе, в том числе далекие галактики и планеты, излучают свет в электромагнитном спектре. Такое излучение распространяется как волны – и радиотелескопы могут их улавливать, благодаря чему мы получаем представление о вещах, которые не можем увидеть своими глазами. Но спутники мешают улавливать эти волны.

Ученые говорят, что обнаружили непреднамеренное электромагнитное излучение от многих спутников V2 Starlink, за которыми они наблюдали. При этом оно было примерно в 10 миллионов раз ярче, чем излучение от слабых обнаруженных источников света.

Также ученые опасаются, что световое загрязнение от спутников мешает оптическим телескопам.

Исследователи отмечают, что обсуждали с SpaceX вопросы излучения от спутников первого поколения, и компания прислушивалась к ним. Но поколение V2 оказалось еще более мощным.

«Это фактически угрожает всей наземной астрономии на каждой длине волны и разными способами. Если это будет продолжаться без какого-либо вмешательства, которое заставит эти спутники «умолкнуть», тогда это станет угрозой существованию тех видов астрономии, которыми мы занимаемся», – отметила профессор Демпси.

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