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Супутники Ілона Маска Starlink перешкоджають проводити астрономічні дослідження — вчені

14:16, 20 вересня 2024
Дослідники вказують, що тисячі орбітальних супутників «засліплюють» радіотелескопи й можуть заважати астрономічним дослідженням.
Супутники Ілона Маска Starlink перешкоджають проводити астрономічні дослідження — вчені
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Вчені Нідерландського інституту радіоастрономії поскаржилися, що супутники Ілона Маска Starlink перешкоджають проводити астрономічні дослідження. Про це повідомляє BBC.

Дослідники ASTRON вказують, що тисячі орбітальних супутників «засліплюють» радіотелескопи й можуть заважати астрономічним дослідженням.

Супутники надають широкосмуговий доступ до інтернету в усьому світі, зокрема й у віддалених місцях. За даними британського департаменту цифрових технологій, культури, медіа та спорту, тести 2022 року показали, що Starlink може забезпечувати в чотири рази вищу за середню швидкість інтернету.

Астрономи натомість звернули увагу на проблеми, з якими вони зіткнулися через ці супутники.

«Щоразу, коли їх запускають із таким рівнем випромінювання, ми бачимо все менше й менше неба. Ми намагаємося роздивитися такі речі, як струмені, які випускають чорні діри в центрі галактик. Ми також спостерігаємо за деякими з найдавніших галактик, віддаленими на мільйони й мільйони світлових років від нас, а також за екзопланетами», — зазначила директорка ASTRON, професорка Джессіка Демпсі.

За словами науковців, нове покоління супутників Starlink, які забезпечують швидкісний інтернет у всьому світі, більше заважає радіотелескопам, аніж попередні версії. За даними ASTRON, перешкоди від супутників другого покоління, або V2, були в 32 рази сильнішими, ніж від супутників першого покоління. А обсяг радіації, яку вони випромінюють, перевищує норми, встановлені Міжнародним союзом телекомунікацій, додала Демпсі.

Як зазначено в дослідженні, багато об’єктів у космосі, зокрема й далекі галактики та планети, випромінюють світло в електромагнітному спектрі. Таке випромінювання поширюється як хвилі – і радіотелескопи можуть їх вловлювати, завдяки чому ми отримуємо уявлення про речі, яких не можемо побачити на власні очі. Але супутники заважають вловлювати ці хвилі.

Учені кажуть, що виявили ненавмисне електромагнітне випромінювання від майже всіх супутників V2 Starlink, за якими вони спостерігали. При цьому воно було приблизно в 10 мільйонів разів яскравішим, ніж випромінювання від найслабших виявлених джерел світла.

Також науковці побоюються, що світлове забруднення від супутників заважає оптичним телескопам.

Дослідники зазначають, що обговорювали зі SpaceX питання випромінювання від супутників першого покоління, і компанія прислухалася до них. Але покоління V2 виявилося ще потужнішим.

«Це фактично загрожує всій наземній астрономії на кожній довжині хвилі та різними способами. Якщо це триватиме без якогось втручання, яке змусить ці супутники «замовкнути», тоді це стане загрозою існування для тих видів астрономії, якими ми займаємося», – зауважила професорка Демпсі.

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