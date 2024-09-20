Два небезпечні компоненти виявили в повітрі у Києві — назвали найзабрудненіші райони

За результатами досліджень атмосферного повітря перевищення сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю зафіксовано в Оболонському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Фото: facebook.com/kyiv.cdc

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Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря.

Згодом Київський міський центр контролю та профілактики хвороб повідомив ситуацію щодо стану повітря в столиці станом на 11:00.

Зазначається, що зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю.

За результатами додаткових досліджень атмосферного повітря перевищення зафіксовано в Оболонському, Деснянському та Подільському районах міста Києва:

- сірчистий ангідрид 0,52-0,64 мг/куб.м (норма 0,5 мг/куб.м);

- оксид вуглецю на рівні 5,3-6,3 мг/куб.м (норма 5,0 мг/куб.м).

«Дослідження проводять фахівці Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Слідкуйте за оновленням інформації протягом дня», - повідомили у відомстві.

Також там додали, що до покращення ситуації та захисту здоров’я рекомендують:

- мінімізувати перебування на вулиці;

- пити більше води;

- не відкривати вікна та, в разі наявності, увімкнути очищувач повітря.

Довідка:

Сірчистий ангідрид - клас небезпеки - 3. Безбарвний газ з різким характерним подразнювальним запахом. На повітрі димить, важчий за повітря. Добре розчиняється у воді, при цьому утворюється сірчиста кислота.

Окис вуглецю — безколірний газ без запаху. Головна небезпека полягає в тому, що чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові, заміняє кисень, що міститься в еритроцитах. Внаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування (гіпоксія)

Раніше ми писали, що на вихідних ситуація може ще погіршиться через пожежі у Київській області.

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