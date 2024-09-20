В Канаде женщина случайно забрызгала соседа из водяного пистолета — за «вооруженное нападение» она предстанет перед судом

58-летней женщине предъявлены обвинения в нападении с оружием после того, как она якобы случайно брызнула соседа в грудь водяным пистолетом во время игры с ребенком.

В Канаде 58-летняя женщина случайно брызнула соседу в грудь из водяного пистолета. Теперь его обвиняют в нападении с применением оружия. Об этом сообщает Oddity Central.

Отмечается, что 1 сентября Венди Вашик из Онтарио играла с детьми на заднем дворе, когда случайно выстрелила из водяного пистолета в грудь косившего траву соседу.

Женщина утверждает, что сразу же принесла извинения, но мужчина продолжал кричать на нее и позвонил в полицию, чтобы сообщить, что он подвергся «физическому нападению».

Правоохранители приехали на вызов и установили, что два человека участвовали в «споре», в результате которого жертва испытала физическое насилие.

По словам женщины, полиция даже не попросила показать водяной пистолет, прежде чем предъявить обвинение.

«Они не задали мне ни одного вопроса. Они не попросили показать водяной пистолет. Никакого вопроса... Мой муж не верил», - пожаловалась женщина.

По просьбе журналистов подтвердить, что оружием, которое использовалось при нападении, был именно водяной пистолет, представитель полиции провинции Онтарио ответил, что «неуместно» комментировать детали дела. Однако женщина настаивает на том, что она играла с детским водяным пистолетом, длина которого не превышала длины ее предплечья.

Семья канадки пытается собрать деньги на ее юридические расходы, поскольку она должна предстать перед судом 24 сентября.

Однако сбор усложняется, потому что страница на GoFundMe, которая собрала более $12 000, была удалена, поскольку ее обвинение «технически криминально», а платформа не позволяет собирать средства на такие дела. Семья пробует альтернативные варианты, поскольку не знает, как долго продлится их судебная волокита.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.