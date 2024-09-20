ВСУ получат уникальный вездеход-амфибию

Министерство обороны Украины разрешило поставки уникального вездехода-амфибии «ТАХА» в Вооруженные Силы Украины. Эта украинская разработка способна эффективно работать на различных местностях, включая переход с воды на лед. Об этом сообщили в ведомстве.
Основные преимущества «ТАХА» включают:
Кроме того, «ТАХА» имеет низкое давление на поверхность, что позволяет ей двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам, оставляя следы меньше, чем от человеческой ноги. Эта амфибия обещает значительно улучшить мобильность и эффективность украинских военных подразделений в различных условиях.
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