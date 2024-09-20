ВСУ получат уникальный вездеход-амфибию

Минобороны Украины одобрило поставки амфибии «ТАХА» для ВСУ.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины разрешило поставки уникального вездехода-амфибии «ТАХА» в Вооруженные Силы Украины. Эта украинская разработка способна эффективно работать на различных местностях, включая переход с воды на лед. Об этом сообщили в ведомстве.

Основные преимущества «ТАХА» включают:

Способность преодолевать препятствия высотой более 1 метра.

Перевозка до 1 тонны груза или до 10 пассажиров.

Скорость: до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч на воде.

Автономность работы на одной заправке - более двух суток.

Кроме того, «ТАХА» имеет низкое давление на поверхность, что позволяет ей двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам, оставляя следы меньше, чем от человеческой ноги. Эта амфибия обещает значительно улучшить мобильность и эффективность украинских военных подразделений в различных условиях.

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