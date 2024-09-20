В Киеве разоблачили семью наркодилеров, которые содержали конопляные фермы

Подозреваемые выращивали до 1 кг каннабиса ежедневно, а изъятый наркотический товар оценивается в 40 млн гривен.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили семейную группу, которая организовала сеть ферм для выращивания конопли и изготовления каннабиса, мощность которых составляла до 1 кг продукции в сутки. О подозрении сообщено шести лицам, среди которых члены одной семьи и их сообщники. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По информации Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, группа действовала в Киевской, Черновицкой и Черкасской областях. Они не только выращивали коноплю, но и сбывали каннабис в Украине и за рубежом. Выявлено две наркофермы, которые уже функционировали, и одну, которая готовилась к открытию.

Во время обысков правоохранители изъяли 25 кг каннабиса, более 1000 растений конопли, оборудование для их выращивания, удобрения и орудия. Кроме того, было найдено 4 кг кокаина. Общая стоимость изъятого наркотического товара оценивается в 40 млн грнивень.

Организаторами «бизнеса» оказалась семья - отец, мать и сын, которые привлекли еще трех сообщников. Сейчас им избраны меры пресечения - содержание под стражей и домашний арест. На имущество подозреваемых, включая автомобили и оборудование для изготовления наркотиков, наложен арест.

Разоблачение осуществлялось в сотрудничестве с прокурорами и сотрудниками Шевченковского управления полиции Киева при поддержке спецподразделений.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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