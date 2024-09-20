Задымление на Киевщине видно даже из космоса, фото

Укргидрометцентр объяснил, что привело к распространению дыма на Киевщине.

Фото: suspilne.media

Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха. Исследования атмосферного воздуха покали превышение сернистого ангидрида и оксида углерода зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что задымление (не смог!), которое наблюдается по Киевщине, вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Также ведомство обнародовало спутниковый снимок задымления Киевской области.

«Синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы», - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным ведомства, радиационный фон в норме.

Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма.

Ранее сообщалось, что на выходных ситуация может еще ухудшиться из-за пожаров в Киевской области.

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