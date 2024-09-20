Задимлення на Київщині видно навіть з космосу, фото

Укргідрометцентр пояснив, що спричинило поширення диму на Київщині.

Фото: suspilne.media

Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря. Дослідження атмосферного повітря показали перевищення сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю в Оболонському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що задимлення (не смог!) яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Також відомство оприлюднило супутниковий знімок задимлення над Київщиною.

«Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери», - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними відомства, радіаційний фон у нормі.

Український гідрометеорологічний центр наголошує, що це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.

Раніше ми писали, що на вихідних ситуація може ще погіршиться через пожежі у Київській області.

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