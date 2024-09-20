Присяжним може стати громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території діяльності суду.

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Петрівський районний суд Кіровоградської області нагадав, хто має право бути присяжним та що для цього потрібно.

Розгляд деяких справ без участі присяжних неможливий. Так, за обов’язкової участі присяжних розглядають справи про усиновлення, визнання людини недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення померлою. У таких випадках судочинство здійснює один професійний суддя і двоє присяжних.

Суд присяжних може розглядати і кримінальні провадження, якщо про це просить обвинувачений. У такому разі правосуддя здійснюють двоє суддів та троє присяжних.

Робота присяжних над справою оплачується так само, як і робота судді. На цей час працедавець зобов’язаний увільнити їх від основної роботи. На час виконання обов’язків присяжних на них поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів.

Присяжним може стати громадянин України, який досяг тридцяти років і постійно проживає на території діяльності суду.

Не можуть бути включені до списків присяжних такі громадяни:

визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

які мають не зняту чи непогашену судимість;

народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

особи, які не володіють державною мовою.

Щоб стати присяжним потрібні такі документи:

заява про включення у список присяжних;

копія паспорта;

довідка про відсутність судимостей;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

медична довідка про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду.

Добір присяжних у запитаннях і відповідях:

Куди необхідно звернутись особі, яка бажає бути включеною до списку присяжних?

Особі необхідно звернутись у відповідну місцеву раду за місцем проживання (реєстрації) і подати такі документи: заяву, копію паспорту, трудової книжки або пенсійного посвідчення.

Хто формує список присяжних?

Згідно з ст. 60 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», список присяжних формує і затверджує відповідна місцева рада.

На який період обирається присяжний?

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається у разі необхідності заміни осіб, які вибули — до прикладу, через хворобу, декрет, досягнення віку (ч.4 ст. 64 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»).

Чи може присяжний за бажанням обрати суд, зокрема не за місцем проживання (реєстрації)?

Ні, не може. Відповідно до Закону особа повинна постійно проживати на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду. (ч. 1 ст. 65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»).

До розгляду яких справ (проваджень) залучається судом присяжний?

Присяжний може бути залучений до участі у розгляді цивільної чи кримінальної справи. У розгляді якої саме справі буде брати участь присяжний визначається автоматизованою системою документоообігу суду.

Чи можливий додатковий добір до затвердженого списку?

Так можливий, у разі необхідності список присяжних переглядається і можливо додаткове залучення нових присяжних за відповідною процедурою.

Хто перевіряє інформацію чи відповідає особа вимогам закону до кандидатури присяжного?

Первинні документи перевіряє відповідна рада (міська, районна) на предмет достовірності поданих особою інформації і документів. Пізніше рада затверджує список присяжних, впевнившись, що всі кандидати відповідають вимогам ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» .

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