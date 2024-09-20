АМКУ оштрафував мережу АЗС KLO на 5,2 млн гривень

АМКУ оштрафував мережу заправок KLO за порушення законодавства про конкуренцію.

Джерело фото: АМКУ

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 5,2 млн гривень на ТОВ «Конверс Лінкс», яке керує мережею автозаправок KLO, через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, компанію оштрафували за два правопорушення: 1,5 млн гривень — за ненадання необхідної інформації на запит комітету, та 3,7 млн гривень — за надання неповної інформації.

Ці запити АМКУ були пов'язані з дослідженням ринку нафтопродуктів, зокрема встановленням цін протягом 2022 року. «Конверс Лінкс» тричі порушила строки надання інформації, що ускладнило аналіз ринку світлих нафтопродуктів.

Комітет також врахував повторне порушення з боку компанії при визначенні розміру штрафу.

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