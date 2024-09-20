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АМКУ оштрафовал сеть АЗС KLO на 5,2 млн гривен

17:05, 20 сентября 2024
АМКУ оштрафовал сеть заправок KLO за нарушение законодательства о конкуренции.
АМКУ оштрафовал сеть АЗС KLO на 5,2 млн гривен
Источник фото: АМКУ
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 5,2 млн гривен на ООО «Конверс Линкс», которое управляет сетью автозаправок KLO, из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, компанию оштрафовали за два правонарушения: 1,5 млн гривен - за непредоставление необходимой информации на запрос комитета, и 3,7 млн гривен - за предоставление неполной информации.

Эти запросы АМКУ были связаны с исследованием рынка нефтепродуктов, в частности установлением цен в течение 2022 года. «Конверс Линкс» трижды нарушила сроки предоставления информации, что усложнило анализ рынка светлых нефтепродуктов.

Комитет также учел повторное нарушение со стороны компании при определении размера штрафа.

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