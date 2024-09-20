Кто имеет право быть присяжным и что для этого нужно

Петровский районный суд Кировоградской области напомнил, кто вправе быть присяжным и что для этого нужно.
Рассмотрение некоторых дел без участия присяжных невозможно. Так, при обязательном участии присяжных рассматривают дела об усыновлении, признании человека недееспособным, безвестно отсутствующим или объявлении умершим. В таких случаях судопроизводство осуществляет один профессиональный судья и двое присяжных.
Суд присяжных может рассматривать и уголовные производства, если об этом просит обвиняемый. В таком случае правосудие осуществляют двое судей и три присяжных.
Работа присяжных над делом оплачивается так же, как работа судьи. В настоящее время работодатель обязан освободить их от основной работы. При выполнении обязанностей присяжных на них распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.
Присяжным может стать гражданин Украины, достигший 30 лет и постоянно проживающий на территории деятельности суда.
Не могут быть включены в списки присяжных следующие граждане:
Чтобы стать присяжным, нужны следующие документы:
Подбор присяжных в вопросах и ответах:
Куда необходимо обратиться лицу, желающему быть включенным в список присяжных?
Лицу необходимо обратиться в соответствующий местный совет по месту жительства (регистрации) и представить следующие документы: заявление, копию паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения.
Кто формирует список присяжных?
Согласно ст. 60 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», список присяжных формирует и утверждает соответствующий местный совет.
На какой период избирается присяжный?
Список присяжных утверждается на три года и пересматривается в случае необходимости замены выбывших лиц — к примеру, по болезни, декрету, достижению возраста (ч.4 ст. 64 ЗУ «О судоустройстве и статусе судей»).
Может ли присяжный по желанию избрать суд, в частности, не по месту жительства (регистрации)?
Нет, не может. В соответствии с Законом лицо должно постоянно проживать на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего окружного суда. (ч. 1 ст. 65 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).
К рассмотрению каких дел (производств) привлекается судом присяжный?
Присяжный может быть привлечен для участия в рассмотрении гражданского или уголовного дела. В рассмотрении какого именно дела будет участвовать присяжный определяется автоматизированной системой документооборота суда.
Возможен ли дополнительный отбор в утвержденный список?
Так возможен, в случае необходимости, список присяжных пересматривается и возможно дополнительное привлечение новых присяжных по соответствующей процедуре.
Кто проверяет информацию, отвечает ли лицо требованиям закона к кандидатуре присяжного?
Первичные документы проверяет соответствующий совет (городской, районный) на предмет достоверности представленных лицом информации и документов. Позже совет утверждает список присяжных, убедившись, что все кандидаты отвечают требованиям ЗУ «О судоустройстве и статусе судей».
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