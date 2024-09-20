Кто имеет право быть присяжным и что для этого нужно

Присяжным может стать гражданин Украины, достигший 30 лет и постоянно проживающий на территории деятельности суда.

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Петровский районный суд Кировоградской области напомнил, кто вправе быть присяжным и что для этого нужно.

Рассмотрение некоторых дел без участия присяжных невозможно. Так, при обязательном участии присяжных рассматривают дела об усыновлении, признании человека недееспособным, безвестно отсутствующим или объявлении умершим. В таких случаях судопроизводство осуществляет один профессиональный судья и двое присяжных.

Суд присяжных может рассматривать и уголовные производства, если об этом просит обвиняемый. В таком случае правосудие осуществляют двое судей и три присяжных.

Работа присяжных над делом оплачивается так же, как работа судьи. В настоящее время работодатель обязан освободить их от основной работы. При выполнении обязанностей присяжных на них распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.

Присяжным может стать гражданин Украины, достигший 30 лет и постоянно проживающий на территории деятельности суда.

Не могут быть включены в списки присяжных следующие граждане:

признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;

имеющие хронические психические или другие заболевания, препятствующие исполнению обязанностей присяжного;

имеющие не снятую или непогашенную судимость;

народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов (органов правопорядка), военнослужащие, работники аппаратов судов, другие государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшей советы правосудия;

лица, на которые в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения;

граждане, достигшие шестидесяти пяти лет;

лица, не владеющие государственным языком.

Чтобы стать присяжным, нужны следующие документы:

заявление о включении в список присяжных;

копия паспорта;

справка об отсутствии судимостей;

сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра;

медицинская справка о прохождении обязательного предварительного и периодического психиатрического осмотра.

Подбор присяжных в вопросах и ответах:

Куда необходимо обратиться лицу, желающему быть включенным в список присяжных?

Лицу необходимо обратиться в соответствующий местный совет по месту жительства (регистрации) и представить следующие документы: заявление, копию паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения.

Кто формирует список присяжных?

Согласно ст. 60 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», список присяжных формирует и утверждает соответствующий местный совет.

На какой период избирается присяжный?

Список присяжных утверждается на три года и пересматривается в случае необходимости замены выбывших лиц — к примеру, по болезни, декрету, достижению возраста (ч.4 ст. 64 ЗУ «О судоустройстве и статусе судей»).

Может ли присяжный по желанию избрать суд, в частности, не по месту жительства (регистрации)?

Нет, не может. В соответствии с Законом лицо должно постоянно проживать на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего окружного суда. (ч. 1 ст. 65 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

К рассмотрению каких дел (производств) привлекается судом присяжный?

Присяжный может быть привлечен для участия в рассмотрении гражданского или уголовного дела. В рассмотрении какого именно дела будет участвовать присяжный определяется автоматизированной системой документооборота суда.

Возможен ли дополнительный отбор в утвержденный список?

Так возможен, в случае необходимости, список присяжных пересматривается и возможно дополнительное привлечение новых присяжных по соответствующей процедуре.

Кто проверяет информацию, отвечает ли лицо требованиям закона к кандидатуре присяжного?

Первичные документы проверяет соответствующий совет (городской, районный) на предмет достоверности представленных лицом информации и документов. Позже совет утверждает список присяжных, убедившись, что все кандидаты отвечают требованиям ЗУ «О судоустройстве и статусе судей».

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