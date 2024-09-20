У Києві викрили родину наркодилерів, які утримували конопляні ферми

Підозрювані вирощували до 1 кг канабісу щодня, а вилучений наркотичний товар оцінюється в 40 млн гривень.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці викрили родинну групу, яка організувала мережу ферм для вирощування коноплі та виготовлення канабісу, потужність яких складала до 1 кг продукції на добу. Про підозру повідомлено шести особам, серед яких члени однієї родини та їх спільники. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За інформацією Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, група діяла в Київській, Чернівецькій та Черкаській областях. Вони не тільки вирощували коноплю, але й збували канабіс в Україні та за кордоном. Виявлено дві наркоферми, які вже функціонували, та одну, що готувалась до відкриття.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 25 кг канабісу, понад 1000 рослин конопель, обладнання для їх вирощування, добрива та знаряддя. Крім того, було знайдено 4 кг кокаїну. Загальна вартість вилученого наркотичного товару оцінюється в 40 млн грнивень.

Організаторами «бізнесу» виявилася родина — батько, мати та син, які залучили ще трьох спільників. Наразі їм обрано запобіжні заходи — тримання під вартою та домашній арешт. На майно підозрюваних, включаючи автомобілі та обладнання для виготовлення наркотиків, накладено арешт.

Викриття здійснювалось у співпраці з прокурорами та співробітниками Шевченківського управління поліції Києва за підтримки спецпідрозділів.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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