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Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, почему госслужащим и военным запретили пользоваться Telegram на службе

15:35, 24 сентября 2024
В Telegram сохраняется информация после переписки, даже если вы стерли переписку с другим человеком.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, почему госслужащим и военным запретили пользоваться Telegram на службе
Фото: detector.media
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры. Однако этот запрет не касается персональных смартфонов. Также государственные органы могут оставить свои официальные каналы в Telegram.

Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, почему было принято такое решение.

«Никогда по телеграмме нельзя было дать гарантий, где хранится информация после вашей переписки, даже если вы стерли переписку с другим лицом. Часть серверов телеграмма до сих пор находится на территории рф, часть серверов предварительно находится в Дубае. Соответственно, контролируют ли эти серверы, имеют ли к ним доступ российские спецслужбы или нет неизвестно, — сказал он в эфире телемарафона.

То, что переписка хранится на внешних серверах, мог заметить любой, кто менял смартфон и заходил после того в свой аккаунт с другого смартфона.

«Подтягиваются документы и файлы, которые вы посылали другому человеку, если вы не почистили переписку с ним. Конкретно эта информация сохраняется. Использование телеграммы как мессенджера не для чтения новостей, а именно для общения как мессенджера людьми, работающими на государство военнослужащими, представляет потенциальную опасность, — отметил Коваленко.

Учитывая это, речь идет о запрете пересылать в телеграмме служебные документы и вести переписку в этом мессенджере о служебных делах.

Он отметил, что уже с 2022 года военные перестали использовать Telegram, перейдя преимущественно на Signal и WhatsApp.

«Что касается использования в служебных целях, например, ведения официальных телеграмм-каналов государственных органов, то оно не запрещено, — пояснил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

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