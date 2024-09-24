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Швейцария расследует первый случай смерти в «капсуле самоубийства»

15:53, 24 сентября 2024
В Швейцарии начали уголовное расследование использования капсулы для ассистированного самоубийства.
Швейцария расследует первый случай смерти в «капсуле самоубийства»
Фото из открытых источников
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В Швейцарии начали уголовное расследование и задержали нескольких человек в связи со смертью человека, который использовал капсулу для самоубийства Sarco. Об этом сообщила швейцарская полиция, передает Associated Press.

Капсула Sarco, созданная для ассистированного самоубийства, позволяет человеку нажать кнопку, запускающую процесс впрыска азота в герметичную камеру. Это вызывает быстрое засыпание, после чего наступает смерть от удушья. Это устройство еще не было использовано ранее.

Прокуратура кантона Шаффгаузен получила сообщение о случае самоубийства, произошедшем в понедельник. Начато расследование по подозрению в подстрекательстве к самоубийству и пособничестве. Несколько человек взяты под стражу.

Голландская газета Volkskrant сообщила, что среди задержанных - их фотограф, который пытался зафиксировать использование капсулы. Полиция подтвердила его задержание, но отказалась комментировать ситуацию.

Организация Exit International, которая занимается вопросами самоубийства, заявила, что стоит за разработкой капсулы Sarco. Ее создание стоило более миллиона долларов. Хотя швейцарское законодательство разрешает ассистированное самоубийство, капсула Sarco может стать причиной уголовного преследования, поскольку прокуроры разных регионов Швейцарии выразили обеспокоенность относительно ее использования.

Ранее, в июле, швейцарский прокурор Петер Штихер отметил, что любой оператор капсулы может быть подвергнут уголовному преследованию, что может привести к пяти годам заключения.

Планировалось, что первым человеком, который воспользуется этим устройством, станет 54-летняя американка с тяжелыми заболеваниями, однако от этой идеи пришлось отказаться.

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