Швейцарія розслідує перший випадок смерті в «капсулі самогубства»

У Швейцарії розпочали кримінальне розслідування використання капсули для асистованого самогубства.

Фото з відкритих джерел

У Швейцарії розпочали кримінальне розслідування та затримали кількох осіб у зв'язку зі смертю людини, яка використала капсулу для самогубства Sarco. Про це повідомила швейцарська поліція, передає Associated Press.

Капсула Sarco, створена для асистованого самогубства, дозволяє людині натиснути кнопку, що запускає процес впорскування азоту в герметичну камеру. Це викликає швидке засинання, після чого настає смерть від задухи. Цей пристрій ще не був використаний раніше.

Прокуратура кантону Шаффгаузен отримала повідомлення про випадок самогубства, що стався в понеділок. Розпочато розслідування за підозрою в підбурюванні до самогубства і пособництві. Кількох осіб взято під варту.

Голландська газета Volkskrant повідомила, що серед затриманих — їхній фотограф, який намагався зафіксувати використання капсули. Поліція підтвердила його затримання, але відмовилася коментувати ситуацію.

Організація Exit International, яка займається питаннями самогубства, заявила, що стоїть за розробкою капсули Sarco. Її створення коштувало понад мільйон доларів. Хоча швейцарське законодавство дозволяє асистоване самогубство, капсула Sarco може стати причиною кримінального переслідування, оскільки прокурори різних регіонів Швейцарії висловили занепокоєння щодо її використання.

Раніше, у липні, швейцарський прокурор Петер Штіхер зазначив, що будь-який оператор капсули може бути підданий кримінальному переслідуванню, що може призвести до п'яти років ув'язнення.

Планувалося, що першою людиною, яка скористається цим пристроєм, стане 54-річна американка з тяжкими захворюваннями, проте від цієї ідеї довелося відмовитися.

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