Этой осенью украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время

В ночь с 26 на 27 октября Украина переведет часы в последний раз.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», часы в Украине больше не будут переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля Верховная Рада приняла в целом как Закон законопроект об исчислении времени в Украине №4201.

Этой осенью украинцы переведут часы на зимнее время в последний раз. В ночь с 26 на 27 октября стрелки часов в 04:00 будут переведены на один час назад, что подарит дополнительный час сна. Однако, как сообщается, это последний раз, когда страна будет осуществлять переход времени.

Причиной отмены стали исследования, свидетельствующие о негативном влиянии смены времени на здоровье людей. В частности, перевод часов вызывает утомляемость, бессонницу, повышает риск сердечных приступов и даже депрессий. Также отмечается, что в первые дни после перехода возрастает количество ДТП из-за снижения концентрации внимания.

Кроме того, исследования показывают, что перевод часов не способствует значительной экономии электроэнергии, как это считалось ранее. Поэтому решение Верховной Рады направлено на сохранение здоровья граждан и повышение безопасности на дорогах.

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