В Закарпатье разоблачили командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу, — ГБР

Командир предложил подчиненным заплатить за возможность служить на Закарпатье.

На Закарпатье разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который за взятки оставлял военнослужащих служить в тылу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Часть личного состава должна была перейти в подразделение, которое будет выполнять задачи в районе боевых действий, остальное – остаться на Западной Украине. Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу», — отметили в ГБР.

Подозреваемый привлек доверенного военнослужащего, который должен получать средства от солдат.

Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1300 долларов за включение его в список «тыловиков». Платили за место во рту охраны и другие военнослужащие, все детали устанавливают правоохранители.

По данным, сообщник командира получил 300 тысяч гривен на собственные банковские счета, а также около 30 тысяч долларов наличными.

20 сентября командир батальона, а также его сообщник были задержаны.

Обеим фигурантам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.

Злоумышленникам суд избрал меры пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных к сделке лиц.

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