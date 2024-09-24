На війні загинув адвокат з Київщини

Олександр Бойко загинув внаслідок ракетного удару ворога в районі міста Добропілля Донецької області.

Фото: facebook.com/radakiobl

20 вересня під час виконання бойового завдання з захисту незалежності та територіальної цілісності України, внаслідок ракетного удару в районі міста Добропілля Донецької області загинув адвокат Бойко Олександр Анатолійович. Про це повідомила Рада адвокатів Київської області.

Олександр загинув разом з двома побратимами, з якими разом служив у ЗСУ.

«Олександр був не лише висококваліфікованим адвокатом і надійним партнером у роботі, але й людиною з великим серцем. Він завжди відстоював правду та справедливість, допомагав тим, хто потребував захисту, та ніколи не боявся брати на себе відповідальність.

З початку антитерористичної операції на сході України він активно захищав нашу державу, а з 2023 року вступив до лав Збройних Сил України, де з честю служив до останнього подиху.

Його самовідданість та жертовність залишають слід у серцях кожного з нас. Він віддав своє життя за нашу свободу та незалежність.

Розділяємо сум і горе родини та низько схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять та шана Герою! Щирі співчуття колегам і близьким!», - йдеться у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Олександра Анатолійовича.