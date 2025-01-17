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Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

12:45, 17 января 2025
Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.
Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список
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Совет судей Украины 17 января 2025 года опубликовал список кандидатов на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Всего документы для участия в конкурсе подали 7 кандидатов:

Смокович Михаил Иванович – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (кандидат уже участвовал в конкурсе на должность судьи КСУ)

Дырдин Максим Евгеньевич – народный депутат («Слуга народа»), член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде.

Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда (кандидат принимал участие в конкурсах на должности членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей).

Никон Олеся Зиновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области (кандидат уже участвовала в конкурсах на должности судей КСУ и членов ВККС).

Савчак Андрей Владимирович – судья Перемышлянского районного суда Львовской области

Салюк Петр Иванович – судья Хмельницкого окружного административного суда

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (кандидат регулярно участвует в конкурсах на должности судей КСУ по квоте различных субъектов формирования Конституционного Суда).

Учитывая, что большинство кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должности судей КСУ, ранее уже не совсем удачно участвовали в различных конкурсных процедурах, в частности на должности судей КСУ, вероятность того, что в очередной раз полностью заполнить должности судей КСУ по квоте Съезда судей не удастся, является высокой.

Напомним, что в декабре полностью провалился предыдущий конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей – Совещательная группа экспертов, осуществляющая предварительный отбор судей КСУ, не предоставила кандидатам ни одной рекомендации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья КСУ Съезд судей

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