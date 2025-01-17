Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

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Совет судей Украины 17 января 2025 года опубликовал список кандидатов на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Всего документы для участия в конкурсе подали 7 кандидатов:

Смокович Михаил Иванович – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (кандидат уже участвовал в конкурсе на должность судьи КСУ)

Дырдин Максим Евгеньевич – народный депутат («Слуга народа»), член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде.

Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда (кандидат принимал участие в конкурсах на должности членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей).

Никон Олеся Зиновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области (кандидат уже участвовала в конкурсах на должности судей КСУ и членов ВККС).

Савчак Андрей Владимирович – судья Перемышлянского районного суда Львовской области

Салюк Петр Иванович – судья Хмельницкого окружного административного суда

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (кандидат регулярно участвует в конкурсах на должности судей КСУ по квоте различных субъектов формирования Конституционного Суда).

Учитывая, что большинство кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должности судей КСУ, ранее уже не совсем удачно участвовали в различных конкурсных процедурах, в частности на должности судей КСУ, вероятность того, что в очередной раз полностью заполнить должности судей КСУ по квоте Съезда судей не удастся, является высокой.

Напомним, что в декабре полностью провалился предыдущий конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей – Совещательная группа экспертов, осуществляющая предварительный отбор судей КСУ, не предоставила кандидатам ни одной рекомендации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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