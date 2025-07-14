В центре Киева повреждение на магистральном водопроводе: ряд домов остались без воды

Из-за повреждения магистрального трубопровода на улице Евгения Чикаленко временно ограничено водоснабжение более чем в десятке домов. На месте работает автоцистерна с питьевой водой, ожидается частичное ограничение движения транспорта.
Специалисты “Киевводоканала” проводят работы из-за повреждения магистрального трубопровода диаметром 400 мм.
В связи с ремонтом временно ограничено водоснабжение в 11 жилых домах:
Также без воды остались здания по адресам: ул. Е. Чикаленко 6/8, 15, 17.
На время работ дежурит автоцистерна с питьевой водой.
Кроме того, в ближайшее время будет частично ограничено движение транспорта на участке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.