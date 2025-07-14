В центре Киева повреждение на магистральном водопроводе: ряд домов остались без воды

На месте работает автоцистерна с питьевой водой, ожидается частичное ограничение движения транспорта.

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Из-за повреждения магистрального трубопровода на улице Евгения Чикаленко временно ограничено водоснабжение более чем в десятке домов. На месте работает автоцистерна с питьевой водой, ожидается частичное ограничение движения транспорта.

Специалисты “Киевводоканала” проводят работы из-за повреждения магистрального трубопровода диаметром 400 мм.

В связи с ремонтом временно ограничено водоснабжение в 11 жилых домах:

ул. Е. Чикаленко, 20, 20а, 21 (5 этажей, 1 подъезд), 22 (4 этажа, 2 подъезд), 22а (6 этажей, 1 подъезд), 24а, 24б, 19а, 19б, 23, 23б (4 этажа, 1 подъезд), 25 (3 этажа, 1 подъезд).

Также без воды остались здания по адресам: ул. Е. Чикаленко 6/8, 15, 17.

На время работ дежурит автоцистерна с питьевой водой.

Кроме того, в ближайшее время будет частично ограничено движение транспорта на участке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого.

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