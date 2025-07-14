Юристы объяснили, можно ли оспорить результаты НМТ

Оспаривание результатов Национального мультипредметного теста не предусмотрено.

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В 2025 году оспаривание результатов Национального мультипредметного теста (НМТ) не предусмотрено. В то же время абитуриенты имеют право подать жалобу в других случаях, сообщает система бесплатной правовой помощи.

В частности, можно оспорить:

отказ в регистрации для участия в НМТ;

недопуск к участию в дополнительных сессиях НМТ;

нарушение процедуры проведения теста.

Как оспорить недопуск к дополнительной сессии НМТ

Чтобы подать жалобу, необходимо обратиться в электронной форме в апелляционную комиссию. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

В заявлении необходимо указать:

• фамилию, имя, отчество;

• номер Сертификата;

• контактный номер телефона;

• причину отказа в допуске;

• обоснование, почему участник не согласен с решением регламентной комиссии;

• дату подачи.

Документ должен быть удостоверен личной подписью заявителя.

Какие решения может принять апелляционная комиссия

• удовлетворить жалобу и допустить участника к дополнительной сессии НМТ;

• отказать в удовлетворении жалобы, если решение регламентной комиссии было обоснованным.

О решении апелляционной комиссии участнику сообщат по электронной почте в течение трех рабочих дней с момента рассмотрения заявления.

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