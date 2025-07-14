Юристы объяснили, можно ли оспорить результаты НМТ

В 2025 году оспаривание результатов Национального мультипредметного теста (НМТ) не предусмотрено. В то же время абитуриенты имеют право подать жалобу в других случаях, сообщает система бесплатной правовой помощи.
В частности, можно оспорить:
Как оспорить недопуск к дополнительной сессии НМТ
Чтобы подать жалобу, необходимо обратиться в электронной форме в апелляционную комиссию. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней.
В заявлении необходимо указать:
• фамилию, имя, отчество;
• номер Сертификата;
• контактный номер телефона;
• причину отказа в допуске;
• обоснование, почему участник не согласен с решением регламентной комиссии;
• дату подачи.
Документ должен быть удостоверен личной подписью заявителя.
Какие решения может принять апелляционная комиссия
• удовлетворить жалобу и допустить участника к дополнительной сессии НМТ;
• отказать в удовлетворении жалобы, если решение регламентной комиссии было обоснованным.
О решении апелляционной комиссии участнику сообщат по электронной почте в течение трех рабочих дней с момента рассмотрения заявления.
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