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Юристы объяснили, можно ли оспорить результаты НМТ

23:40, 14 июля 2025
Оспаривание результатов Национального мультипредметного теста не предусмотрено.
Юристы объяснили, можно ли оспорить результаты НМТ
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В 2025 году оспаривание результатов Национального мультипредметного теста (НМТ) не предусмотрено. В то же время абитуриенты имеют право подать жалобу в других случаях, сообщает система бесплатной правовой помощи.

В частности, можно оспорить:

  • отказ в регистрации для участия в НМТ;
  • недопуск к участию в дополнительных сессиях НМТ;
  • нарушение процедуры проведения теста.

Как оспорить недопуск к дополнительной сессии НМТ
Чтобы подать жалобу, необходимо обратиться в электронной форме в апелляционную комиссию. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

В заявлении необходимо указать:

• фамилию, имя, отчество;
• номер Сертификата;
• контактный номер телефона;
• причину отказа в допуске;
• обоснование, почему участник не согласен с решением регламентной комиссии;
• дату подачи.

Документ должен быть удостоверен личной подписью заявителя.

Какие решения может принять апелляционная комиссия
• удовлетворить жалобу и допустить участника к дополнительной сессии НМТ;
• отказать в удовлетворении жалобы, если решение регламентной комиссии было обоснованным.

О решении апелляционной комиссии участнику сообщат по электронной почте в течение трех рабочих дней с момента рассмотрения заявления.

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