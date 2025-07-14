В Киеве запускают аукционы для размещения вендинговых автоматов

В КГГА отмечают, что такой формат может стать реальной альтернативой МАФам.

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В столице стартуют первые в Украине открытые электронные торги по продаже мест для установки вендинговых автоматов. Как сообщили в КГГА, аукционы будут проходить через систему Prozorro.Продажи для обеспечения прозрачности и равных условий для всех участников.

«Вендинг — один из самых удобных форматов для начала собственного дела. Он не требует крупных инвестиций, легко масштабируется, не нуждается в большом количестве персонала и работает круглосуточно».

В КГГА отмечают, что такой формат может стать реальной альтернативой МАФам, которые часто вызывают недовольство у горожан.

О старте аукционов сообщат на сайте КП «Киев.Прозоро».

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