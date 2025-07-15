Практика судов
  1. В Украине

В Киеве за $4000 обещали снять с розыска ТЦК, а за $6500 — трудоустроить с бронью

00:00, 15 июля 2025
По данным правоохранителей, женщина за 4000 долларов обещала исключение из числа лиц в розыске.
В Киеве за $4000 обещали снять с розыска ТЦК, а за $6500 — трудоустроить с бронью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице будут судить женщину, которая за четыре тысячи долларов предлагала снять военнообязанного с розыска ТЦК. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Киевской области, которую подозревают в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщили в полиции.

Согласно данным правоохранителей, женщина за 4 000 долларов обещала мужчине исключение его из перечня разыскиваемых лиц, а ещё за 6 500 долларов — помощь в организации фиктивного трудоустройства на предприятии, имеющем право бронировать сотрудников от мобилизации.

Как сообщил начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Николай Габинет, женщина уверяла мужчину, что имеет связи среди должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Женщину задержали в конце мая с поличным — во время передачи 4 тысяч долларов.

Следователи, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

В настоящее время досудебное расследование завершено, дело передано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев розыск подозреваемый ТЦК бронирование воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности судей КСУ по квоте Съезда судей есть 17 претендентов: список

Очередная попытка заполнить вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте судейского сообщества.

Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу – Владимир Зеленский

Новым премьер-министром станет Юлия Свириденко, сообщил Президент Зеленский.

Владимир Зеленский подписал закон о новых ставках судебного сбора и правилах его рассрочки

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Налоговая будет сообщать НАБУ о признаках операций, осуществленных с целью дачи взяток служащим-иностранцам, выявленных во время документальных проверок

Правительство внесло изменения в Положение о Государственной налоговой службе.

Кабмин утвердил порядок осуществления расходов на выплату пенсий и содержания судей, перечисленных во исполнение судебных решений

Правительство утвердило порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, назначенных или перечисленных во исполнение судебных решений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду