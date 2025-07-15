В Киеве за $4000 обещали снять с розыска ТЦК, а за $6500 — трудоустроить с бронью

По данным правоохранителей, женщина за 4000 долларов обещала исключение из числа лиц в розыске.

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В столице будут судить женщину, которая за четыре тысячи долларов предлагала снять военнообязанного с розыска ТЦК. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Киевской области, которую подозревают в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщили в полиции.

Согласно данным правоохранителей, женщина за 4 000 долларов обещала мужчине исключение его из перечня разыскиваемых лиц, а ещё за 6 500 долларов — помощь в организации фиктивного трудоустройства на предприятии, имеющем право бронировать сотрудников от мобилизации.

Как сообщил начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Николай Габинет, женщина уверяла мужчину, что имеет связи среди должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Женщину задержали в конце мая с поличным — во время передачи 4 тысяч долларов.

Следователи, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

В настоящее время досудебное расследование завершено, дело передано в суд.

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