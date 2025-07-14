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Юлія Свириденко назвала три ключові завдання для оновленого уряду від Володимира Зеленського

18:12, 14 липня 2025
Свириденко пообіцяла найближчим часом оголосити кандидатури членів оновленого Кабміну.
Юлія Свириденко назвала три ключові завдання для оновленого уряду від Володимира Зеленського
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Перша віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко назвала три ключові завдання для оновленого уряду, які їй поставив Президент Володимир Зеленський після пропозиції очолити Кабінет міністрів.

За її словами, головне — це зміцнення економіки, розширення підтримки українців і масштабування виробництва української зброї.

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», — зазначила Свириденко.

Вона наголосила: найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості держави. «Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», — вказала перша віцепремʼєр-міністерка.

«Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність», — зазначила вона.

Свириденко вказала, що рішення про призначення Прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. «Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків», — вказала вона.

«Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром», — додала вона.

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уряд Кабінет Міністрів України міністр Володимир Зеленський

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