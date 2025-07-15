12 тисяч доларів за втечу — на Закарпатті затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних

Чоловік обіцяв призовникам незаконно вивезти їх до Словаччини поза пунктами пропуску, але його викрили після спроби переправити двох ухилянтів через кордон.

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На Закарпатті правоохоронці затримали підозрюваного у переправленні військовозобов’язаних через кордон до Словаччини. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що до функціонування злочинної схеми причетний 40-річний мешканець міста Чоп.

Так, зловмисник через інтернет підшукував чоловіків мобілізаційного віку та пропонував їм безперешкодну втечу з країни поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 12 тисяч доларів.

Раніше правоохоронці задокументували факт спроби переправлення через кордон двох мешканців міста Бориспіль Київської області. Встановлено, що чоловіки заплатили зловмисникові авансовий платіж, а другу частину оплати мали здійснити після успішного перетину кордону.

Після отримання інструкцій від підозрюваного військовозобов’язані вирушили в напрямку українсько-словацького кордону. Однак за 1500 метрів до лінії держрубежу їх затримали прикордонники.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований судом обшук — вилучено готівку, надувний човен, мобільний телефон та автомобіль «Mercedes».

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство.

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