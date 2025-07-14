США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине, — Трамп

Дональд Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут производить вооружение для Украины, а оплачивать его будут европейские страны. Об этом он сообщил во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

«Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего. Европейские страны это знают. И сегодня у нас есть соглашение — я попрошу Марка рассказать об этом подробнее, — но сегодня мы заключили договор, согласно которому мы будем отправлять им оружие, а они будут за него платить», — рассказал он о деталях соглашения между США и странами-членами НАТО в Европе.

Также Трамп сообщил, что некоторые европейские страны-члены НАТО могут закупать оружие у США для собственных нужд, а Украине передавать вооружение из своих запасов. В числе таких стран он назвал Германию.

Кроме того, американский президент объявил, что 17 систем Patriot готовятся к отправке. По его словам, Украине не понадобятся все, но «значительное количество этих систем окажется на поле боя».

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины до 100% для РФ, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения.

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