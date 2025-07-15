Комітет з нацбезпеки розгляне кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони

Кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони комітет з нацбезпеки розгляне 16 липня.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав Верховній Раді заяву про відставку.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що 16 липня комітет розгляне кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Про це він сказав під час брифінгу у парламенту.

«Завтра будемо обговорювати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони на комітеті. Він буде представлятися, і будемо з ним говорити», - заявив Костенко.

Також він додав, що досвіду у Шмигаля достатньо, однак членів комітету цікавитиме насамперед його бачення безпосередньо оборонної сфери та співпраці з парламентським комітетом.

«Досвіду в нього точно достатньо, але будемо дивитися на його бачення саме щодо роботи Комітету з питань оборони», - сказав нардеп.

«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Також він підтвердив, що чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може найближчим часом очолити Міністерство оборони.

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