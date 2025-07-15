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Організували схему видачі мисливських посвідчень — судитимуть посадовців Південного лісомисливського управління

21:34, 15 липня 2025
Наразі посадовців відсторонено від займаних посад, двоє з них перебувають під вартою.
Організували схему видачі мисливських посвідчень — судитимуть посадовців Південного лісомисливського управління
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадовців Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Держлісагентства України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, начальник управління, повноваження якого поширювалися на Одеську, Миколаївську та Херсонську області, організував схему систематичного одержання неправомірної вигоди від осіб, які прагнули отримати посвідчення мисливця. До реалізації злочинної схеми він залучив свого заступника та члена екзаменаційної комісії.

«Посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечували «успішне» складання іспитів для кандидатів у мисливці за встановлену суму – в середньому 2 000 гривень з кожного.

Загалом у межах цієї схеми учасники організованої групи одержали понад 100 000 гривень неправомірної вигоди. У лютому 2025 року їх було затримано під час отримання чергової суми», - заявили у прокуратурі.

У відомстві додали, що дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене організованою групою.

Наразі посадовців відсторонено від займаних посад, двоє з них перебувають під вартою.

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прокуратура хабар

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