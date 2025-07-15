Организовали схему выдачи охотничьих удостоверений — будут судить чиновников Южного лесоохотничьего управления

В настоящее время чиновники отстранены от должностей, двое из них находятся под стражей.

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Правоохранительные органы направили в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Гослесагентства Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, начальник управления, чьи полномочия распространялись на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от лиц, желающих получить охотничье удостоверение. Для реализации преступной схемы он привлек своего заместителя и члена экзаменационной комиссии.

«Чиновники, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечивали “успешную” сдачу экзаменов кандидатам в охотники за установленную сумму — в среднем 2 000 гривен с каждого.

В целом в рамках этой схемы участники организованной группы получили более 100 000 гривен неправомерной выгоды. В феврале 2025 года их задержали во время получения очередной суммы», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное организованной группой.

На данный момент чиновники отстранены от своих должностей, двое из них находятся под стражей.

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