Почти 150 тыс должникам по алиментам запретили выезд за границу и арестовали средства и имущество — Минюст

Больше всего алиментных должников зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

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Министерство юстиции Украины сообщило, что по состоянию на июль 2025 года в Едином реестре должников находится свыше 170 тысяч человек, которые более трех месяцев не выполняют судебные решения о выплате алиментов.

«Они внесены в Единый реестр должников и находятся под контролем органов государственной исполнительной службы», — подчеркнули в ведомстве.

Наибольшее количество должников по алиментам зафиксировано в следующих регионах:

Днепропетровская область — 24 753 человека;

Харьковская область — 13 673 человека;

Донецкая область — 11 643 человека;

Запорожская область — 11 334 человека;

Одесская область — 9 173 человека.

В первом полугодии 2025 года органы государственной исполнительной службы Минюста взыскали более 7,6 миллиарда гривен алиментов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минюсте добавили, что в отношении почти 150 тысяч должников были применены меры принудительного воздействия. Среди них — запрет на выезд за границу, ограничение права управления транспортными средствами и пользования оружием, а также арест денежных средств и имущества.

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