Практика судов
  1. В Украине

Почти 150 тыс должникам по алиментам запретили выезд за границу и арестовали средства и имущество — Минюст

19:09, 15 июля 2025
Больше всего алиментных должников зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Почти 150 тыс должникам по алиментам запретили выезд за границу и арестовали средства и имущество — Минюст
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины сообщило, что по состоянию на июль 2025 года в Едином реестре должников находится свыше 170 тысяч человек, которые более трех месяцев не выполняют судебные решения о выплате алиментов.

«Они внесены в Единый реестр должников и находятся под контролем органов государственной исполнительной службы», — подчеркнули в ведомстве.

Наибольшее количество должников по алиментам зафиксировано в следующих регионах:

Днепропетровская область — 24 753 человека;

Харьковская область — 13 673 человека;

Донецкая область — 11 643 человека;

Запорожская область — 11 334 человека;

Одесская область — 9 173 человека.

В первом полугодии 2025 года органы государственной исполнительной службы Минюста взыскали более 7,6 миллиарда гривен алиментов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минюсте добавили, что в отношении почти 150 тысяч должников были применены меры принудительного воздействия. Среди них — запрет на выезд за границу, ограничение права управления транспортными средствами и пользования оружием, а также арест денежных средств и имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных, обязав госадминистрации пересмотреть критерии бронирования

Областные и Киевская городская госадминистрации должны пересмотреть критерии для бронирования работников предприятий с учетом внесенных правительством изменений.

Для граждан определенных государств будет упрощен порядок получения украинского гражданства — подписан закон о множественном гражданстве

Государства, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, будет определять Кабмин.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о множественном гражданстве

Постановления, которые блокировали подписание закона о множественном гражданстве, не набрали голосов – теперь Руслан Стефанчук может подписать текст закона и направить его Президенту.

Что рассказали Высшему совету правосудия кандидаты на должность члена ВККС – вопросы возникли к обоим претендентам

Судья в отставке Игорь Кушнир и судья Оксана Вознюк пытались убедить, что именно они достойны занять должность члена ВККС.

«Я принял решение, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП», — Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что принял решение направить прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду