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Налоговая объяснила, при каких условиях субъекту хозяйствования нельзя выбирать упрощенную систему налогообложения

07:00, 16 июля 2025
Не все предприятия могут воспользоваться этой упрощенной системой налогообложения.
Налоговая объяснила, при каких условиях субъекту хозяйствования нельзя выбирать упрощенную систему налогообложения
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Налоговая служба в Киевской области сообщает, при каких условиях субъекту хозяйствования нельзя выбирать упрощённую систему.

Указывается, что согласно пункту 291.5 статьи 291 Налогового кодекса Украины, существует целый ряд видов деятельности, исключающих возможность использования единого налога:

Игровой бизнес: Юридические лица и физические лица — предприниматели, которые занимаются организацией и проведением азартных игр, а также выпуском и проведением лотерей.

Обмен иностранной валюты: Это деятельность, запрещающая использование упрощённой системы налогообложения.

Продажа подакцизных товаров: Включает производство, экспорт, импорт и продажу подакцизных товаров, за исключением некоторых случаев розничной торговли.

Добыча драгоценных металлов: Бизнесы, занимающиеся добычей и продажей драгоценных металлов и камней, также не могут быть плательщиками единого налога.

2. Финансовые и страховые учреждения

Согласно Налоговому кодексу Украины, финансовые посредники, такие как банки, страховые компании, ломбарды, лизинговые компании, инвестиционные фонды и другие финансовые учреждения, не могут быть плательщиками единого налога. Также не могут применять упрощённую систему налогообложения страховые брокеры и регистраторы ценных бумаг.

3. Ограничения для субъектов с крупными активами

Физические лица — предприниматели, сдающие в аренду имущество: Предприниматели, сдающие в аренду земельные участки площадью более 0,2 гектара, жилые помещения и/или их части, общей площадью более 400 квадратных метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общей площадью более 900 квадратных метров, не могут зарегистрироваться как плательщики единого налога.

Юридические лица с участием нерезидентов: Если в уставном капитале предприятия более 25% долей принадлежит юридическим лицам, которые не являются плательщиками единого налога, такое предприятие не может быть плательщиком единого налога.

4. Представительства и филиалы

Представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридических лиц, которые не являются плательщиками единого налога, также не могут зарегистрироваться как плательщики этой системы.

5. Нерезиденты

Иностранные компании и физические лица — нерезиденты не могут быть плательщиками единого налога, что вытекает из норм украинского налогового законодательства.

6. Налоговая задолженность

Одним из основных ограничений для регистрации в качестве плательщика единого налога является наличие налоговой задолженности. Субъекты хозяйствования, имеющие налоговую задолженность (за исключением безнадёжного долга, возникшего в результате форс-мажорных обстоятельств), не могут стать плательщиками единого налога.

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины, упрощённая система налогообложения имеет ряд ограничений для определённых видов деятельности и субъектов хозяйствования. Поэтому важно учитывать эти ограничения при регистрации как плательщика единого налога.

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