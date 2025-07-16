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Податкова пояснила, за яких умов суб’єкту господарювання не можна обирати спрощену систему оподаткування

07:00, 16 липня 2025
Не всі суб’єкти господарювання можуть скористатися цією спрощеною системою оподаткування.
Податкова пояснила, за яких умов суб’єкту господарювання не можна обирати спрощену систему оподаткування
Фото: Unsplash
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Податкова служба у Київській області повідомляє,  за яких умов суб’єкту господарювання не можна обирати спрощену систему. 

Зазначається, що згідно з пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, є ціла низка видів діяльності, що виключають можливість використання єдиного податку:

  • Гральний бізнес: Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які займаються організацією та проведенням азартних ігор, а також випуском і проведенням лотерей.
  • Обмін іноземної валюти: Це діяльність, що забороняє використання спрощеної системи оподаткування.
  • Продаж підакцизних товарів: Включає виробництво, експорт, імпорт та продаж підакцизних товарів, за винятком деяких випадків роздрібної торгівлі.
  • Добування дорогоцінних металів: Бізнеси, що займаються видобутком та продажем дорогоцінних металів і каменів, теж не можуть бути платниками єдиного податку.

2. Фінансові та страхові установи

Згідно з ПКУ, фінансові посередники, такі як банки, страхові компанії, ломбарди, лізингові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансові установи, не можуть бути платниками єдиного податку. Також не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування страхові брокери і реєстратори цінних паперів.

3. Обмеження для суб'єктів з великими активами

· Фізичні особи - підприємці, що надають в оренду майно: Підприємці, які здають в оренду земельні ділянки площею понад 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів не можуть зареєструватися як платники єдиного податку.

Юридичні особи з участю нерезидентів: Якщо у статутному капіталі підприємства більше 25% часток належить юридичним особам, що не є платниками єдиного податку, таке підприємство не може бути платником єдиного податку.

4. Представництва та філії

Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які не є платниками єдиного податку, також не можуть зареєструватися як платники цієї системи.

5. Нерезиденти

Іноземні компанії та фізичні особи — нерезиденти не можуть бути платниками єдиного податку, що випливає з норм українського податкового законодавства.

6. Податковий борг

Одним з основних обмежень для реєстрації як платник єдиного податку є наявність податкового боргу. Суб'єкти господарювання, які мають податковий борг (за винятком безнадійного боргу, що виник внаслідок форс-мажорних обставин), не можуть стати платниками єдиного податку.

Згідно з вимогами Податкового кодексу України, спрощена система оподаткування має низку обмежень для певних видів діяльності та суб'єктів господарювання. Тому важливо враховувати ці обмеження при реєстрації як платника єдиного податку.

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податкова

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