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У приміщеннях житомирського коледжу незаконно працює офіс, склад та майстерня з ремонту — прокуратура

23:58, 15 липня 2025
У Житомирі незаконно користуються приміщенням закладу освіти вартістю 1,7 млн грн.
У приміщеннях житомирського коледжу незаконно працює офіс, склад та майстерня з ремонту — прокуратура
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Ювенальні прокурори Житомирської окружної прокуратури заявили позов про визнання недійсним договору оренди приміщення місцевого закладу освіти загальною площею майже 80 кв. м, яке використовується суб’єктом господарської діяльності не за цільовим призначенням, та повернення майна вартістю 1,7 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається,  що приміщення  навчального корпусу одного із коледжів міста Житомира протиправно орендує приватне підприємство. Приміщення використовується для надання платних послуг, а саме розміщення офісу, складу та майстерні з ремонту та технічного обслуговування електронного обладнання.

Наразі Господарським судом Житомирської області у справі відкрито провадження.

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