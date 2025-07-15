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В помещениях житомирского колледжа незаконно работает офис, склад и мастерская по ремонту — прокуратура

23:58, 15 июля 2025
В Житомире незаконно пользуются помещением учебного заведения стоимостью 1,7 млн грн.
В помещениях житомирского колледжа незаконно работает офис, склад и мастерская по ремонту — прокуратура
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Ювенальные прокуроры Житомирской окружной прокуратуры заявили иск о признании недействительным договора аренды помещения местного учебного заведения общей площадью почти 80 кв. м, которое используется субъектом хозяйственной деятельности не по целевому назначению, и возврат имущества стоимостью 1,7 млн. грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что помещение учебного корпуса одного из колледжей Житомира противоправно арендует частное предприятие. Помещение используется для предоставления платных услуг, а именно размещения офиса, склада и мастерской по ремонту и техническому обслуживанию электронного оборудования.

Хозяйственным судом Житомирской области по делу открыто производство.

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