Во Львове мужчина напал на детей и порезал девочку ножницами

31-летний мужчина напал на детей вблизи железнодорожного пути во Львове.

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Во Львове 31-летнему мужчине объявили подозрение за нападение на детей. Он напал на 12-летнего парня и 13-летнюю девочку, нанеся ей удары ножницами в шею, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в июле вблизи железнодорожного пути во Львове подозреваемый напал на малолетних детей.

Предварительно мужчина беспричинно спровоцировал конфликт с детьми, в ходе которого он сначала набросился на 12-летнего парня и приставил к шее канцелярские ножницы. 13-летняя девушка, защищая товарища, оттолкнула нападающего. Тогда тот набросился на девочку: повалил ее на землю и нанес ножницами несколько ударов по шее.

В это время мальчик сумел позвонить родителям. Прибежавшие на место происшествия родители остановили мужчину и удерживали до приезда правоохранителей.

Злоумышленник под стражей.

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