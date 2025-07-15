Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных, обязав госадминистрации пересмотреть критерии бронирования

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
А именно, внесены изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других воинских формирований в особый период, утвержденных постановлением Кабмина №76, которое касается бронирования.
Областным госадминистрациям и КГГА (военным администрациям) Кабмин поручил обеспечить в месячный срок пересмотр критериев, по которым осуществляется определение предприятия, учреждения, организации, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, указанных в подпункте 4 пункта 2 Критериев и порядка, в соответствии с изменениями, внесенными этим постановлением.
Так, до изменений пункт 4 Критериев и порядка предусматривал, что определение предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период осуществляется центральным органом исполнительной власти, другим государственным органом, органом государственного управления, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины, по соответствующей сфере управления и отрасли национальной экономики или областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрацией (военной администрацией в случае ее образования) на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
После изменений пункт 4 предусматривает, что определение предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период осуществляется:
Кроме того, в новой редакции изложено первое предложение пункта 5.
До изменений оно предусматривало, что с целью определения предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период такие предприятие, учреждение, организация в случае соответствия критериям, указанным в пункте 2 этих Критериев и порядка, обращается к центральному органу исполнительной власти, другому государственному органу, органу государственного управления, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины (по сфере управления или отрасли национальной экономики), или к областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации, (военной администрации в случае ее образования), на территории юрисдикции которых они расположены.
После изменений предусмотрено, что такие предприятие, учреждение, организация обращаются к центральному органу исполнительной власти, другому государственному органу, органу государственного управления, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины, или к областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации (военной администрации в случае ее образования), указанных в пункте 4 этих Критериев и порядка.
Соответствующие изменения Кабмин внес постановлением от 14 июля 2025 г. №847.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.