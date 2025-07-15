Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, зобов’язавши держадміністрації переглянути критерії бронювання

Обласні та Київська міська держадміністрація повинні переглянути критерії для бронювання працівників підприємств з урахуванням внесених урядом змін.

Фото: sup.org.ua

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Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

А саме, внесені зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабміну №76, яка стосується бронювання.

Обласним держадміністраціям та КМДА (військовим адміністраціям) Кабмін доручив забезпечити у місячний строк перегляд критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, зазначених у підпункті 4 пункту 2 Критеріїв та порядку, відповідно до змін, внесених цією постановою.

Так, до змін пункт 4 Критеріїв та порядку передбачав, що визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Після змін пункт4 передбачає, що визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється:

- центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, — щодо підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у галузі національної економіки або сфері, у якій такий орган забезпечує формування та/або реалізує державну політику;

- або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) — щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також підприємств, установ, організацій, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у сфері:

сільського, лісового або рибного господарства;

добувної промисловості і розроблення кар’єрів;

переробної промисловості;

постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

водопостачання;

каналізації, поводження з відходами;

будівництва;

оптової та роздрібної торгівлі;

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

транспорту,

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Крім того, у новій редакції викладено перше речення пункту 5.

До змін воно передбачало, що з метою визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період такі підприємство, установа, організація у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, звертається до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, (військової адміністрації у разі її утворення), на території юрисдикції яких вони розташовані.

Після змін передбачено, що такі підприємство, установа, організація звертаються до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, або до обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), зазначених у пункті 4 цих Критеріїв та порядку.

Відповідні зміни Кабмін вніс постановою від 14 липня 2025 р. № 847.

Автор: Наталя Мамченко

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