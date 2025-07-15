ВККС розпочала іспит для 8432 кандидатів на посаду судді місцевого суду і суддів, які хочуть перевестись

8432 кандидати проходять тестування в межах добору на посади суддів місцевих судів.

Фото: vkksu.gov.ua

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 15 липня розпочала кваліфікаційний іспит для 8 432 кандидатів на посаду судді місцевого суду і суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Про це інформує офіційний сайт ВККС.

Уже сьогодні 1000 кандидатів складають тестування з історії української державності, яке вперше проводиться в межах добору суддів місцевих судів, оголошеного ВККСУ 11 грудня 2024 року. Під час тестувань до його проведення на двох локаціях буде залучено близько 80 працівників секретаріату Комісії.

Хто складатиме іспит

Іспит складатимуть кандидати, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту, досягли 30-річного віку та мають щонайменше п’ять років професійного стажу у сфері права. Вони також підтвердили рівень володіння державною мовою на рівні С1 чи С2.

У березні-квітні 2025 року кандидати, які мали намір взяти участь у доборі, та судді, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, подавали необхідні документи до ВККСУ. Усього подали документи 9 339 осіб. За результатами етапу допуску до кваліфікаційного іспиту Комісія допустила 8 432 кандидата, з яких: 7 870 – особи, які бажають стати суддею, 562 – судді, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Що очікує на кандидатів

Перший етап кваліфікаційного іспиту – це тестування знань з історії української державності. Цей етап кандидати з усіх регіонів України проходитимуть з 15 до 24 липня 2025 року. По чотири групи – в середньому 1 000 осіб щодня, на двох локаціях виконуватимуть тестування на комп’ютерах.

Упродовж 40 хвилин кандидати повинні відповісти на 40 тестових запитань, кожне з яких має чотири варіанти відповідей і лише одна є правильною. Свій результат вони дізнаються відразу після завершення тестування. Прохідний бал першого етапу кваліфікаційного іспиту встановлений з урахуванням того, що до другого етапу допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 65 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше 7 200 кандидатів на посаду судді та суддів. Кандидати, які наберуть прохідний бал, продовжать участь у конкурсі та будуть допущені до наступного етапу – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду.

Сприяння кандидатам у підготовці до тестування

У межах підготовки кандидатів до кваліфікаційного іспиту Комісія: у кінці січня затвердила програму та таксономічну характеристику анонімних тестувань, у середині травня оприлюднила на офіційному вебсайті перелік питань тестування з історії української державності з посиланням на конкретне джерело та за 10 днів оприлюднила перелік правильних відповідей на тестові запитання з історії української державності.

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