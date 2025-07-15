ВККС начала экзамен для 8432 кандидатов на должность судьи местного суда и судей, желающих перевестись

8432 кандидата проходят тестирование в рамках отбора на должности судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 15 июля начала квалификационный экзамен для 8 432 кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Об этом информирует официальный сайт ВККС.

Уже сегодня 1000 кандидатов сдают тестирование по истории украинской государственности, которое впервые проводится в рамках отбора судей местных судов, объявленного ВККСУ 11 декабря 2024 года. Во время тестирования к его проведению на двух локациях будет привлечено около 80 работников секретариата Комиссии.

Кто будет сдавать экзамен

Экзамен будут сдавать кандидаты, которые являются гражданами Украины, имеют высшее юридическое образование, достигли 30-летнего возраста и имеют не менее пяти лет профессионального стажа в сфере права. Они также подтвердили уровень владения государственным языком на уровне С1 или С2.

В марте–апреле 2025 года кандидаты, желающие принять участие в отборе, и судьи, изъявившие желание быть переведенными в другой местный суд, подавали необходимые документы в ВККСУ. Всего документы подали 9 339 человек. По результатам этапа допуска к квалификационному экзамену Комиссия допустила 8 432 кандидата, из которых: 7 870 — лица, желающие стать судьей, 562 — судьи, имеющие намерение быть переведенными в другой местный суд.

Что ожидает кандидатов

Первый этап квалификационного экзамена — это тестирование знаний по истории украинской государственности. Этот этап кандидаты из всех регионов Украины будут проходить с 15 по 24 июля 2025 года. Ежедневно по четыре группы — в среднем по 1000 человек — на двух локациях будут выполнять тестирование на компьютерах.

В течение 40 минут кандидаты должны ответить на 40 тестовых вопросов, каждый из которых имеет четыре варианта ответов, и только один из них является правильным. Свой результат они узнают сразу после завершения тестирования. Проходной балл первого этапа квалификационного экзамена установлен с учетом того, что ко второму этапу допускаются участники, набравшие балл не ниже 65 процентов от максимально возможного балла, в количестве не более 7 200 кандидатов на должность судьи и судей. Кандидаты, которые наберут проходной балл, продолжат участие в конкурсе и будут допущены к следующему этапу — тестированию общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда.

Содействие кандидатам в подготовке к тестированию

В рамках подготовки кандидатов к квалификационному экзамену Комиссия:

в конце января утвердила программу и таксономическую характеристику анонимных тестирований,

в середине мая опубликовала на официальном веб-сайте перечень вопросов тестирования по истории украинской государственности с указанием конкретного источника

и за 10 дней обнародовала перечень правильных ответов на тестовые вопросы по истории украинской государственности.

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