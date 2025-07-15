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Ездил по району и снимал позиции ВСУ: в Николаевской области судили информатора РФ

23:17, 15 июля 2025
Мужчина сотрудничал с врагом, за что получил наказание.
Ездил по району и снимал позиции ВСУ: в Николаевской области судили информатора РФ
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В Николаевской области 47-летний житель Вознесенского района признан виновным в государственной измене и распространении информации о расположении Вооруженных Сил.

Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что в марте 2024 года он добровольно согласился сотрудничать с представителем РФ и начал собирать информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ на территории Вознесенского района.

В целях выполнения задач он объезжал район на собственном автомобиле, скрыто фиксируя возможные места дислокации украинских военных на видеорегистратор.

Собранные разведывательные данные злоумышленник передавал через чат-бот Сергея Лебедева, известного под псевдонимом «Лохматый», выступавшим посредником между ним и представителем спецслужбы РФ.

Правоохранители разоблачили обвиняемого в декабре 2024 года.

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